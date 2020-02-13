«На избирательных участках наблюдатели имеют право лишь наблюдать за выборами и в случае нарушения закона зафиксировать это и представить председателю комиссии избирательного участка», — сказал Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что задача наблюдателя наблюдать за выборами: «Наблюдатель не имеет право давать указания комиссии. Это такие нарушения, которые могут содержать состав преступления».

По его словам, 90% нарушений, зафиксированных в день голосования, распространены в соцсетях.

Он отметил, что люди, заснявшие нарушения закона, сразу размещают эти кадры в социальных сетях: «Это очень хорошая традиция. Именно за это мы благодарны блогерам, выразившим отношение к произошедшим на участках нарушениям».

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«Протестовать — это право каждого».

Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, передает АПА.

М.Панахов ответил, что кандидат, не одержавший победу на выборах, должен протестовать, и это естественно: «Было бы удивительно, если бы протестовал избиравшийся кандидат».

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