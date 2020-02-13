На сегодняшнем заседании Центральная избирательная комиссия рассмотрела обращение наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ в связи с выборами в Милли Меджлис 9 февраля.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов.

Он сказал, что 11 февраля в ЦИК поступило письмо от БДИПЧ ОБСЕ по поводу отмены аккредитации одного из наблюдателей на парламентских выборах — Айгюн Аттар.

Вопрос об отмене аккредитации Айгюн Аттар был вынесен на голосование и принят.

Заседание ЦИК в настоящее время продолжается.

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