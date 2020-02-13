Скончался пилот Военно-воздушных сил Азербайджана.

Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, 11 февраля член технического состава Военно-воздушных сил майор Рашад Акберов скоропостижно скончался дома от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Minval.az