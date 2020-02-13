Скончался пилот Военно-воздушных сил Азербайджана.
Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, 11 февраля член технического состава Военно-воздушных сил майор Рашад Акберов скоропостижно скончался дома от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Скончался пилот Военно-воздушных сил Азербайджана.
Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, 11 февраля член технического состава Военно-воздушных сил майор Рашад Акберов скоропостижно скончался дома от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Дата: 2020/02/13 13:31
Раздел: Азербайджан
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