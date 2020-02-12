Факты выезда за пределы страны иностранцев или лиц без гражданства без уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилями, на которых они приехали в Азербайджан либо взяли в аренду в Азербайджане, будут пресекаться. С этой целью на всех пограничных пунктах республики Главное государственное управление дорожной полиции начало распространять специальные уведомления в форме буклетов и плакатов пяти языках.

Как сообщили АПА в МВД, до уплаты предусмотренных законодательством штрафов за нарушение правил дорожного движения на территории Азербайджанской Республики, зафиксированных с помощью специальных технических средств без участия лиц, допустивших административные правонарушения, также до принятия мер административного взыскания в соответствии с требованиями статьи 17.1.7 Миграционного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении иностранцев и лиц без гражданства, совершивших административные правонарушения на территории нашей страны, будет временно ограничен их выезд с территории Азербайджанской Республики с 13 февраля 2020 года.

Уведомления в форме буклетов раздаются на контрольно-пропускных пунктах водителям, въезжающим на территорию страны, плакаты вывешиваются в хорошо просматриваемом месте. Также в начале года посредством Министерства иностранных дел Азербайджана было сделано обращение к посольствам с целью доведения до сведения требований закона, применяемого к иностранным гражданам.

Minval.az