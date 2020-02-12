Внесены изменения в структуру аппарата Президиума Национальной академии наук Азербайджана, ликвидированы 4 структуры.

Как сообщает Report, это отдел протокола, секретариат, второй спецотдел и центр научного наследия.

Кроме того, в Президиуме созданы два новых отдела — внутреннего контроля и по работе с документами.

В тоже время наименование Главного управления по Науке и образованию заменено на Управление науки и образования, Управление по международным связям – Управление по внешним связям, отдел по координации научных исследований – отдел координации научных исследований, отдел финансов и бухучета – отдел финансов.

Кроме того, в НАНА произведен ряд кадровых изменений.

Президент НАНА, академик Рамиз Мехтиев встретился с руководителями новых утвержденных структур аппарата Президиума НАНА.

Minval.az