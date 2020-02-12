Глава российской дипмиссии в Армении посол Сергей Копыркин пообщался с местными журналистами. И, в числе прочего, заявил, что дипломаты России и Армении по многим ключевым вопросам выступают единым фронтом, что, по его мнению, очень важно. Как заверил дипломат, «мы являемся союзниками и стратегическими партнерами, а отношения народов носят братский характер. Все это в полной мере отражается в дипломатических отношениях, носящих интенсивный характер в виде тесного, близкого партнерства между дипломатическими службами наших стран».

Конечно, на таких мероприятиях послам по штату положено лить патоку и изрекать приятные местным ушам политические «штампы». Но вот слова Сергея Копыркина о том, что российские и армянские дипломаты выясняют «единым фронтом» уже требуют, скажем так, пояснения.

В самом деле, армянские дипломаты в ООН и на многих других «площадках», по выражению В.В.Путина, «подхрюкивают» России и голосуют против территориальной целостности Украины и Грузии. А господину Копыркину по штату и по статусу положено говорить о позиции своей страны. А он не просто благодарил армянских коллег за поддержку своей страны, а говорил о «едином фронте» дипломатов России и Армении. То есть об «улице с двусторонним движением».

Но тогда…против кого развернут этот самый «единый фронт»? Армения, напомним, оккупирует 20% территории Азербайджана, отказывается выводить свои войска, торпедирует мирный процесс. Кроме того, официальный Иреван не отказывается от территориальных претензий к Турции. И что же — дипломаты России выступают здесь «единым фронтом» со своими армянскими коллегами? Невзирая на статус России как посредника? И российское посредничество в Карабахе по принципу «в регионе не надо ничего менять, главное, чтобы не стреляли, вот пусть пройдут три-четыре поколения, там посмотрим, а пока давайте договоримся о мелких гуманитарных шагах» — это и есть проявление такого «единого фронта»? Как и российские «оружейные подарки» для Армении?

Можно, конечно, посоветовать «не рисовать черта на стене» и не делать слишком уж сильных экстраполяций. Только вот, во-первых, Сергей Копыркин — не политолог, не эксперт, не журналист и даже не депутат Госдумы. Он — дипломат в ранге посла. А дипломатия — та сфера, где основную нагрузку несут именно «нюансы». А во-вторых, Армения — не из шибко активных на международной арене стран. Это с Китаем Россия может быть солидарной в том, где должна проходить граница китайских территориальных и международных вод в Южно-Китайском море. А у Армении не такая уж обширная повестка дня в международной дипломатии, чтобы для этого «единого фронта» открывалось бы широкое поле деятельности за вычетом агрессии против Азербайджана и притязаний к Турции. И если российские дипломаты говорят о таком союзе открыто и официально, да еще на фоне явного «охлаждения» с Турцией, то властям Азербайджана самое время сделать из откровений господина Копыркина весьма серьезные выводы.

Господина Копыркина не так поняли? И его слова не касаются Карабаха? Но в этом случае российская дипломатия должна точно так же, официально и «на камеру», заявить, что армяно-азербайджанский конфликт находится за рамками российско-армянского партнерства вообще и что гарантии военного союза России и Армении, как в рамках ОДКБ, так и «двусторонние», не распространяются на оккупированные земли Азербайджана, в частности. Что, кстати, весьма поспособствовало бы и достижению мира на переговорах. Но…подобных заявлений российские представители делать не спешат.

Можно, конечно, предположить еще одну версию: слова Копыркина неверно интерпретировали. Тем более что за армянскими журналистами подобные грехи водятся давно. Здесь, напомним, доблестно перевирали слова посла Чехии в Армении Петра Микиски, сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Роберта Брадтке, представителя Франции в МГ ОБСЕ Бернарда Фасье… Но в этом случае уже посольство России должно настоять на том, чтобы армянские СМИ, которые распространили заявление российского дипломата, которое дает почву для «неоднозначного» толкования, опубликовали опровержение, уточнение или еще что-нибудь. Но не наблюдается и этого.

И если эта уже не мхатовская, а «мидовская» пауза затянется сверх меры, это подтвердит самые неприятные выводы из слов Копыркина. А значит, все заверения и декларации официальных представителей РФ о дружбе и стратегическом партнерстве с Азербайджаном воспринимать уже с поправкой на реальность. И это еще мягко сказано.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az