Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил новый состав Госкомиссии по сотрудничеству Азербайджан — Европейский Союз.

Согласно распоряжению, председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

В состав комиссии включены первые заместители министров транспорта, связи и высоких технологий, МВД, МЧС, финансов, культуры; заместители министров иностранных дел, экономики, энергетики, юстиции, здравоохранения, труда и соцзащиты населения, экологии и природных ресурсов, молодежи и спорта, сельского хозяйства, образования.

Кроме того, в состав комиссии включены председатели государственных комитетов по таможне, работе с диаспорой, беженцев и вынужденных переселенцев, по проблемам женщин, семьи и детей, работе с религиозными образованиями, первый заместитель главы Госкомитета по статистике.

В состав комиссии также входят глава миграционной службы, заместитель начальника Службы госбезопасности, заместитель начальника Государственной пограничной службы, первый заместитель Генпрокурора, председатель ASAN, руководители агентств по туризму, пищевой безопасности, зампред Центрального банка, вице-президент SOCAR, первый вице-президент Национальной академии наук, омбудсмен, председатель правления агентства интеллектуальной собственности, руководитель представительства Азербайджана при ЕС, председатель совета по поддержке неправительственных организаций при президенте Азербайджана.

МИД Азербайджана поручено уведомить ЕС о новом составе внесенных изменениях.

Minval.az