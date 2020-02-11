Министерство здравоохранения Азербайджана и Программа развития ООН продолжают сотрудничество в направлении усиления системы медицинского снабжения страны.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, последней посылкой министерству здравоохранения доставлены два вида препаратов от гепатита С, 18 видов — от ВИЧ, и 19 от туберкулеза.

Закупку и доставку лекарств осуществляет Программа развития ООН в рамках проекта «Поддержка министерству здравоохранения в усилении системы медицинского снабжения в стране». Цель проекта заключается в обеспечении качественным медицинским обслуживанием населения Азербайджана, путем поддержки процесса экономичной, прозрачной и своевременной закупки спасительных лекарств.

Следует отметить, что этот проект инициирован Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией с целью поощрения правительства к финансированию лекарств против ВИЧ/СПИДа, гепатита С и туберкулеза.

Minval.az