Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении президентских премий для молодежи 2020 года.

Cогласно распоряжению, президентские премии для молодежи 2020 года предоставлены следующим лицам, особо отличившимся в области науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной деятельности и деятельности социальной направленности, инноваций и предпринимательства:

Агаеву Зие Сабухи оглу

Агазаде Мураду Фирдовси оглу

Аскерзаде Эльмару Этибар оглу

Гаджиевой Сарвиназ Фаиг гызы

Гусейнли Магерраму Руфат оглу

Ибрагимову Кянану Габиль оглу

Кязымзаде Гюнай Тофиг гызы

Гулиевой Матанет Эльшан гызы

Мамедову Фаигу Рашад оглу

Рустамову Сабиру Эльшад оглу.

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