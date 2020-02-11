12 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром местами будет слабый туман.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, умеренный юго-западный ветер временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 2 градусов мороза до 2 градуса тепла, днем 5-8 градусов тепла, в Баку ночью около 0 градусов, днем 6-8 градуса тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов мороза, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 12-17 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

Minval.az