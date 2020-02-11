Генсек Томас Гремингер в ближайшее время посетит с визитом Азербайджан, сообщил глава МИД Эльмар Мамедъяров.

Мамедъяров и Гремингер провели встречу в Вене, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Мамедъяров на встрече пригласил Гремингера посетить в ближайшее время Азербайджан. В рамках визита генсека ОБСЕ будет организована конференция по проекту «Зелёные порты в регионе Каспийского моря и поддержка привязанности», — отмечается в сообщении.

Мамедъяров и Гремингер на встрече обсудили ход реализации данного проекта, целью которого является автоматизация и оцифровка морских портов в Баку, Актау и Туркменбаши (на реализацию проекта ОБСЕ выделяет 2,5 млн евро — ИФ). Реализация проекта ускорит перевалку грузов и будет способствовать увеличению товарооборота, а также облегчению пересечения границ гражданами.

Глава МИД также проинформировал генсека ОБСЕ о ходе переговоров с армянским коллегой по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в Женеве 28-30 января 2020 года. «Мамедъяров подчеркнул важность скорейшего обсуждения субстантивных аспектов для урегулирования конфликта на основе Хельсинкского Заключительного акта. Гремингер, в свою очередь, отметил, что поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и приветствует шаги, направленные на подготовку населения к миру», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Мамедъяров и Гремингер также обсудили досрочные парламентские выборы в Азербайджане, состоявшиеся 9 февраля. Глава МИД отметил, что эти выборы надо рассматривать в контексте реформ, проводимых в Азербайджане.

Minval.az