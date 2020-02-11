В Бакинском апелляционном суде рассмотрены жалобы на приговоры в отношении бывшего председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева, бывшего депутата Дуньямина Халилова и Исмаила Идаятзаде.

Как сообщает АПА, решение было зачитано на заседании председательством судьи Гасана Ахмедова.

Согласно решению суда, приговор первой инстанции изменен.

Срок ареста Гаджиева снижен с 16 лет и 6 месяцев на 3 месяца. Срок ареста других обвиняемых остается в силе.

Отметим, согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев с объединением с предыдущим сроком осужден на 16 лет и 6 месяцев, бывший депутат Дуньямин Халилов — с объединением с предыдущим сроком на 14 лет и 6 месяцев, Исмаил Идаятзаде — с объединением с предыдущим сроком на 5 лет и 6 месяцев. Из других обвиняемых Джамал Гасанов, Сархан Расулов, Натиг Иманов, Самир Гаджиев, Тебриз Абдулгамидов, Махир Гафаров, Садых Муртузаев, Тарлан Магеррамов, Фахраддин Гейбатов, Рамин Ахмедов, Фариз Мурадов, Салахаддин Гадиров, Эрхан Джавад, Ариф Рамазанов, Наваи Ширинов, Светлана Асадуллаева, Ариф Мадатов, Адиль Микаилов и Рамис Керимов осуждены условно.

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