«Мы ознакомились с предварительными выводами и заключениями Международной миссии по наблюдению за выборами (ММНВ), состоящей из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы о досрочных выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики».

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Как отмечается в заявлении, правительство Азербайджана с удовлетворением отмечает, что все международные организации, приглашенные для наблюдения за парламентскими выборами, включая структуры, объединенные под эгидой МОМ, приняли приглашение и приняли участие в миссии по наблюдению за выборами: «Мы выражаем признательность всем международным организациям, представленным в избирательном процессе наблюдательными миссиями и сотрудничавшими в этот период с соответствующими органами Азербайджана.

Мы высоко оцениваем положительные моменты, в том числе всесторонность процесса регистрации кандидатов, хорошее управление избирательным процессом, прозрачность в деятельности Центральной избирательной комиссии, а также невозможность проведения выборов в 10 избирательных округах, которые не находятся или только частично находятся под контролем Азербайджана из-за продолжающегося конфликта с Арменией, который привел к появлению многих вынужденных переселенцев, важные шаги, предпринятые в обеспечении прав вынужденных переселенцев, отраженные в заявлении предварительных выводов ММНВ.

Хотя мы не согласны с некоторыми пунктами, представленными в качестве недостатков в заявлении, мы отмечаем, что они касаются главным образом процедурных и организационных вопросов. Как заявил председатель Центральной избирательной комиссии, представленные нарушения будут тщательно расследованы, будут приняты все необходимые меры в рамках закона.

В то же время мы заявляем, что вопросы, отраженные в заявлении ММНВ, а также итоговый доклад, который будет опубликован ОБСЕ/БДИПЧ, будут тщательно проанализированы соответствующими азербайджанскими властями.

Мы еще раз заявляем, что эти выборы отражают волю азербайджанского народа и являются еще одним успешным шагом в демократическом развитии нашей страны.

Азербайджанская Республика готова продолжать сотрудничество с международными организациями, в том числе ОБСЕ/БДИПЧ, на справедливой и конструктивной основе».

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