Возобновляемые виды энергии получат широкое развитие в Азербайджане.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии реконструированной подстанции «Дюбенди» ОАО «Азерэнержи» в Пираллахинском районе столицы.

Глава государства отметил, что в Азербайджане нашли решение, практически, все основные проблемы, связанные с энергоснабжением, передает Trend.

«Должен также отметить, что в последние годы этой сфере уделяется очень большое внимание. Благодаря этому в Азербайджане нашли решение, можно сказать, все основные проблемы, связанные с энергоснабжением. Внимание, уделяемое в последние годы данной отрасли, позволило Азербайджану стать уже поставщиком энергии. Прежде мы зависели от импорта. Сегодня мы полностью обеспечиваем свои потребности и даже экспортируем», — сказал президент.

По словам главы государства, возобновляемые виды энергии получат широкое распространение в Азербайджане.

«Считаю, что 2020 год начался для «Азерэнержи», в целом, азербайджанских энергетиков успешно. В начале года две крупные компании подписали с Азербайджаном соответствующие соглашения по строительству в нашей стране новых ветряных и солнечных электростанций мощностью 440 мегаватт. Работы начнутся в нынешнем году, таким образом, возобновляемые виды энергии получат широкое развитие в Азербайджане. Одновременно открытие сегодня этой подстанции является знаменательным событием», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в текущем году в Азербайджане будет восстановлено 400 мегаватт утерянных мощностей.

«В этом году будут продолжены восстановительные работы на Мингячевирской теплоэлектростанции. В первой половине года станция заработает на полную мощность. В минувшем году было восстановлено в целом 400 мегаватт утерянных мощностей, значительная часть которых приходится на долю Мингячевирской теплоэлектростанции. И в нынешнем году в Азербайджане будет восстановлено примерно 300-400 мегаватт утерянной электроэнергии. Одновременно по линии государства будет продолжена работа по созданию возобновляемых видов энергии. В нынешнем году для этого также будут выделены средства», — сказал Ильхам Алиев.

По его словам, таким образом, генерационные мощности, линии электропередачи, трансформаторы, подстанции, вся электрическая сеть полностью будут отвечать международным стандартам.

«Энергоснабжение означает безопасность любой страны, в особенности, такой динамично развивающейся как Азербайджан. Только в минувшем году рост в ненефтяном секторе составил 14 процентов. Вся эта работа, новые предприятия, фабрики, заводы, растущее население требуют новых энергетических мощностей. И мы создаем их. Азербайджанское государство и впредь будет уделять должное внимание данной отрасли. А энергетики, достойно выполняя служебный долг, и дальше будут вносить вклад в общее развитие нашей страны», — сказал президент Ильхам Алиев.

Minval.az