Десятого февраля было распространено совместное заявление БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ по результатам внеочередных выборов, проведенных в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. Должен отметить, что нынешнее заявление этих организаций, с точки зрения абсолютной необъективности, ничем не отличается от предыдущих.

Об этом на своей странице в Facebook написал зампред — исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, сообщает Trend.

Как отмечает Ахмедов, примечательным является противоречивость оценок и позиций, отображенных в документе: «Какая же у наблюдателей должна быть фантазия, чтобы в качестве недостатка указывать на отсутствие реальной конкуренции в избирательной кампании, при том, что в ней за 125 мест боролось свыше 1300 кандидатов. Другая особенность в заявлении упомянутых международных наблюдателей — ссылка на предвзятые решения, принятые в различные времена разными европейскими структурами в связи с Азербайджаном. Следует учесть, что в отличие от них, мнения многочисленных международных наблюдателей, следящих за ходом выборов, отличаются объективностью и конкретностью. К сожалению, наблюдательной миссии ОБСЕ вновь не удалось проявить справедливость и объективность. То, что никто так и не увидел в ходе избирательного процесса те «недостатки», о которых они заявляют ежедневно, подкрепляет этот вывод.

Справедливости ради, стоит отметить, в их заявлении все же упоминается хорошая организация избирательного процесса. В любом случае избирателей и самих кандидатов следует считать самыми объективными свидетелями проведения минувшей избирательной кампании в демократической обстановке и в условиях высокой конкуренции. Вне всякого сомнения, что выборы 9 февраля являются важным этапом в продвижения Азербайджана на пути демократии».



Minval.az