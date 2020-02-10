«В связи с коронавирусом нет оснований для экономического беспокойства, бюджет сформирован консервативно и мы готовы ко всем возможным сценариям».

Об этом сказал находящийся с визитом в Грузии министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, в Азербайджане проведено довольно здоровое прогнозирование на 2020 год, передает АПА.

«Экономические и бюджетные прогнозы нашей страны на 2020 год составлены довольно консервативно. При этом приняты за основу консервативные сценарии. Мы думаем, что осуществили довольно здоровое прогнозирование. Несмотря на это, думаю, что неуместно высказываться по теме вашего вопроса. Вирус уже оказал определенное негативное влияние на ряд экономик, и в первую очередь, на экономику Азии. Есть давление на рынки, но я считаю, что нам не нужно торопиться, надо всего лишь отслеживать, анализировать ситуацию. Соответствующие государственные структуры проработали все возможные сценарии, оснований для беспокойства нет», — отметил М.Джаббаров.

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