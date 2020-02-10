Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Ирана Хасану Роухани.

«Уважаемый господин президент! От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня победы исламской революции.

Сегодняшний уровень азербайджано-иранских отношений, основанных на исторических, культурных и религиозных корнях и развивающихся в условиях добрососедства, вызывает удовлетворение. Уверен, что наше сотрудничество как в двустороннем порядке, так и в международных организациях, в особенности, в рамках Движения неприсоединения, совместными усилиями будет и впредь укрепляться на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам здоровья, успехов в делах, дружественному народу Ирана — мира и благополучия», — говорится в письме, передает пресс-служба главы государства.

Minval.az