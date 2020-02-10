Первое заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана нового созыва проведет депутат Фаттах Гейдаров, избранный по Габалинскому округу №116.

Проведение первого заседания парламента нового созыва регламентируется его внутренним уставом.

В статье 2 устава говорится, что первое заседание Милли Меджлиса открывает самый пожилой депутат, коим и является Ф.Гейдаров, родившийся в 1938 году.

Он зачитает список избранных в парламент депутатов и проведет первое заседание до избрания председателя Милли Меджлиса.

Minval.az