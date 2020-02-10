11 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается небольшой снег, днем переменная облачность, в основном без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер во второй половине дня сменится на умеренный южный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-4 градуса мороза, днем 2-5 градусов тепла, в Баку ночью 1-3 градуса мороза, днем 2-4 градуса тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых южных районах возможен снег. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью будет 5-10 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла, в горах ночью 13-18 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза. На дорогах возможен гололед.

Minval.az