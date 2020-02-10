Кандидат в депутаты от 3-го Хатаинского избирательного округа № 35 Рауф Арифоглу выступил с заявлением.

«ЦИК не обнародовал данные по 3-му Хатаинскому избирательному округу №35, от которого я баллотировался. В качестве причины указываются жалобы, поступившие в ЦИК по поводу этого округа. Как отметил председатель ЦИК Мазахир Панахов на пресс-конференции, эти жалобы будут внимательно рассмотрены, возможно, нет никаких оснований, а, возможно, необходимо принять какие-то меры. Помимо нашего округа аналогичная ситуация сложилась в целом в 8-ми округах.

Естественно, выборы – это сложный процесс, большая гонка, в которой играют роль десятки тысяч избирателей, это огромный политический процесс. С этой точки зрения напряженность, распри, конфликты вполне ожидаемы, так же как и жалобы. Мы тоже подавали жалобы в ходе выборов по поводу незаконных действий и фальсификации со стороны оппонента.

Но мы верим в себя и в то, что победа будет за нами. Как показывают данные моего предвыборного штаба, я опередил своего ближайшего оппонента на несколько тысяч голосов. Для достижения этого результата мы работали день и ночь — в любую погоду. Мы уверены в нашей честности и прозрачном проведении всего процесса от начала до конца. Поэтому расследование отвечает нашим интереса, ибо оно только укрепит легитимность нашей победы.

Я уверен, что в скором времени все прояснится, победа, которую я заслужил, будет официально подтверждена, станет еще более легитимной, а тысячи обеспокоенных избирателей и друзей будут удовлетворены и обрадованы».

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