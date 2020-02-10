Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходили демократично и соответствовали букве закона.

Как передает РИА Новости, об этом заявила в понедельник глава делегации от Совета Федерации РФ, председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«То, что касается процедуры открытости, демократичной организации, четкого следования букве закона — это мы отмечаем на всех участках», — заявила на пресс-конференции Гумерова.

По ее словам, избирательный процесс протекал в условиях «очень четкой организации и слаженной работы».

Внеочередные выборы прошли в Азербайджане в воскресенье, явка на них составила 47,81%.

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