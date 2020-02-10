«Сегодня на нескольких участках наблюдали за ходом голосования. В ходе наблюдения никаких инцидентов зафиксировано не было».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане заявил Митч Сильберман.

«Мы сегодня выступаем свидетелями будущего. Выборы прошли в соответствии с правилами» — отметил он.

Другой американский наблюдатель, Рафаэль Нектал также отметил отсутствие каких-либо нарушений в ходе наблюдений: «В практике проведения выборов в США и в Азербайджане имеются определенные различия. Заинтересовало использование прозрачных чернил, наносимых на пальцы избирателей. Также я, будучи евреем, хотел бы отметить большое уважение к национальным меньшинствам в Азербайджане. Я посетил Аллею шехидов и памятник Альберту Агарунову, память которого чтят азербайджанцы. Я очень благодарен народу Азербайджану за это».

Член наблюдательной миссии США, профессор университета Сан-Диего Мартин Круминг отметил, что они стали очевидцами свободных и демократических выборов в Азербайджане: «В этом плане Азербайджан является ярким примером для других стран».

Minval.az