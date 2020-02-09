Сегодня во Франции все говорят только о так называемом «геноциде армян», но мало кто знает о геноциде азербайджанцев в Ходжалы со стороны армян.
Об этом Report заявил вице-президент комиссии сената Франции по внутренним вопросам Жоель Герриё (Joel Guerriau).
«Важно доносить правду о проблеме до других людей. К примеру, я сам, приехав в Азербайджан, увидел совершенно другую сторону вопроса»,- сказал он.
По его словам, необходимо найти решение нагорно-карабахского конфликта и Франция, как страна-сопредседатель МГ ОБСЕ готова содействовать поиску мирного решения этого конфликта.
Он отметил, что роль Франции в этом вопросе важна, и она должна быть более активной в качестве посредника в этом конфликте.