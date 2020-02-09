Американская компания Artur J.Finkelstein and Associates, Фонд «Права человека XXI век-Азербайджан» и французский институт социологических исследований Opinion Way обнародовали результаты exit-poll внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.
Согласно данным организации Artur J.Finkelstein and Associates, в Хатаинском избирательном округе № 35 41,8% набирает Рауф Арифоглу.
По данным Фонда «Права человека XXI век-Азербайджан» совместно с французским институтом социологических исследований Opinion Way Рауф Арифоглу набирает 45,1%;