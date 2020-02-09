Спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева заявила, что виновные в беспорядках в Кордайском районе Жамбылской области должны понести заслуженное наказание.

«Для народа Казахстана ценности мира и согласия являются главными. Сегодня мы должны защитить мир в нашем общем доме от посягательств погромщиков и провокаторов. Виновные должны понести заслуженное наказание», — приводятся слова Назарбаевой в сообщении пресс-службы сената, распространенном в воскресенье.

Назарбаева выразила соболезнования семьям погибших во время беспорядков и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Она сообщала, что в Кордайском районе вместе с правительственной комиссией работает группа депутатов сената.

Minval.az