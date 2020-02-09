«В ближайшее время встреча в связи с правовым статусом Каспийского моря пройдет в Казахстане».

Об этом АПА сообщил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

По его словам, между Азербайджаном и Туркменистаном контакты по согласованию секторов на Каспии не прекращены, это носит регулярный характер.

«В этой встрече также примет участие представитель Туркменистана. В разное подходящее время эксперты встречаются, проводят консультации. Это остается одним из актуальных вопросов в азербайджано-туркменских отношениях. Работа над этим вопросом идет, мы продолжаем обсуждения», — отметил замминистра.

Minval.az