В третьем избирательном участке Хатаинского избирательного округа № 35 произошел скандал и очередная попытка сорвать избирательный процесс.

Неизвестный мужчина представился ветераном Карабахской войны и сказал, что является сторонником Игбала Агазаде. Не имея при себе удостоверения личности, он заявил, что проживает на этой территории, и хочет проголосовать. Мужчина оказал сопротивление председателю избирательного участка. Мужчина заявил, что у него есть права голоса, что он потерял удостоверение личности, но у него есть справка из полиции.

Мужчина сыпал оскорбительные фразы в адрес кандидата в депутаты Рауфа Арифоглу. После продолжительного скандала его вывели из избирательного участка.

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