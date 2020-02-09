Избирательный процесс в 3-м Хатаинском избирательном округе № 35 проходит прозрачно. Однако процесс пытаются нарушить сторонники оппонента кандидата в депутаты Рауфа Арифоглу – Игбала Агададе, а также руководство и члены партии «Умид». Заместитель председателя партии «Умид» Бакир Гасанли с утра развозит избирателей по избирательным участкам, расположенным в школе № 257, и вмешивается в процесс их голосования.

Журналисты раскрыли эти незаконные действия. Перед камерой Бакир Гасанли представился журналистом и главным редактором сайта konflikt.az. Однако он не занимался никакой медиа-деятельностью, а стоял у дверей избирательных участков и направлял избирателей. Журналисты заметили в руках у Бакира Гасанли тетрадку с именами граждан, что зафиксировано на видео.

Хотя председатель избирательного участка многократно предупреждал его, Бакир Гасанли не прекратил свои противозаконные действия.

Отметим, что все нарушения заактивированы законными представителями кандидата в депутаты от 3-го Хатаинского избирательного округа Рауфа Арифоглуу, наблюдателями за выборами, а также председателем избирательного участка. Были собраны фото и видео материалы.

Minval.az