За парламентскими выборами в Азербайджане наблюдают 358 представителей от ОБСЕ из 41 страны.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей от ОБСЕ, украинский депутат Артур Герасимов.

«Мы продолжаем наш мониторинг. Мы прибыли по приглашению Азербайджана, что еще раз подтверждает ее приверженность принципам ОБСЕ. Ранее мы также проводили мониторинг в западных и восточных странах, в частности, в Беларуси и Узбекистане», — отметил Герасимов.

По его словам, 20 наблюдателей проводят мониторинг в Баку, Гяндже и других городах.

«У нас представлены наблюдатели по всем избирательным пунктам Баку и мы объявим результаты в итоговом отчете. Пока мы не можем ничего сказать о ходе выборов, окончательный результат будет оглашен завтра на пресс-конференции. Скажу лишь то, что наша делегация не подвергалась никакому давлению, нам предоставляют все необходимые условия для должного проведения наблюдения», — отметил он.

По словам Герасимова, в течение дня наблюдатели будут анализировать все результаты.

«Мы посетили избирательный пункт вынужденных переселенцев и наблюдаем как за подготовкой к выборам, так и за их ходом», — сказал он.

Minval.az