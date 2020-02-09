Власти Шанхая издали декрет, обязывающий жителей города носить маски во всех общественных местах, сообщает «Синьхуа».

В частности, только в масках можно будет появляться в аэропортах, в метро, на станциях общественного транспорта, а также в школах, больницах, торговых центрах и супермаркетах. При входе на часть из них у горожан также будут в обязательном порядке измерять температуру.

Постановление будет действовать до отмены чрезвычайного положения, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции.

Шанхай занимает второе место в Китае по численности населения. В нем проживает более 24 миллионов человек. Шанхай расположен примерно в 670 километрах от Уханя.

По состоянию на утро 8 февраля в материковом Китае от коронавирусной инфекции умерли 722 человека.

Minval.az