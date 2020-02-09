Ныне покойный Том Клэнси, профессиональный разведчик и автор бестселлеров в жанре политического детектива, заслужил еще и славу предсказателя. В его книге «Охота за «Красным Октябрем»», по сюжету которой капитан советской атомной подводной лодки уходит на Запад, фамилия замполита этой лодки — Путин. В книге «Долг чести», увидевшей свет еще до 11 сентября 2001 года, террористы используют гражданский «Боинг», правда, без пассажиров, как оружие тарана. А в 2013 году Клэнси завершил работу над книгой «Последняя инстанция», где Россия захватывает украинский Крым. А вот президента РФ зовут Валерий Володин. Что это — просто совпадение или очередное пророчество, которое касается политического будущего спикера Госдумы Вячеслава Володина, покажет будущее. А пока господин Володин, реальный, а не «книжный», попал в топ новостей с небезынтересным заявлением. По мнению Вячеслава Викторовича, «нужно брать ответственность за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому».

Честно говоря, с таким «созвездием ляпов» в одном флаконе, то есть в одном предложении, приходится сталкиваться нечасто. В самом деле, что именно господин Володин посчитал «русскими областями» — Азербайджан? Грузию? Страны Балтии? Хиву и Бухару? А что кроется за милым термином «вычищали»? Спикер Госдумы искренне полагает, что народы бывшего СССР должны выражать Москве глубокую признательность за те чудовищные репрессии, которые обрушили на них власти СССР? А Украина и Казахстан — еще и за «голодный геноцид»?

Перечислять можно долго. Но самое примечательное — это, без сомнения, володинский фейковый тезис, будто бы причины экономических проблем нынешней России в том, что, оказывается, в советские годы за её счет «кормились» другие республики.

Возможно, Вячеслав Викторович таким оригинальным способом пытается «погасить» социальное недовольство в самой России. Игнорировать его власти, похоже, более не в состоянии. А признавать, что «вставание с колен», «возвращение Крыма в родную гавань», «Искандеры» и игры в геополитику с миллиардными оружейными подарками своим союзникам и сателлитам обходятся стране слишком дорого, а санкции вовсе не «идут на пользу экономике», Москве признавать не хочется.

Только вот дело даже не в том, что после распада СССР прошло уже почти 30 лет, и России, в отличие от Азербайджана, не пришлось ни отражать внешнюю агрессию, ни сталкиваться с гуманитарной катастрофой. Просто если все так, как об этом рассказывает Володин, если добрая и щедрая Россия исключительно из филантропии кормила и «развивала» другие союзные республики, и это ей стоило таких сил, что и сейчас, через 30 лет после распада Советского Союза, не получается «наладить жизнь» в собственных регионах,..то сегодня в Москве должны были бы не плакать по распавшемуся СССР, а вздыхать с облегчением, что избавились от «нахлебников». Но все происходит с точностью до наоборот. И озвучил спикер Госдумы свои «ретроспективные изыскания» как раз в то время, когда в самой РФ ностальгия по СССР превращается в политический «мейнстрим».

И как это понимать? В Москве просто не разобрались, кто и кого кормил и содержал в СССР? Или…

А теперь серьезно. В Москве, во-первых, прекрасно осведомлены о том, что на самом деле СССР был классической колониальной империей, где «центр» неплохо жил за счет бесстыдного грабежа «национальных окраин», в том числе и Азербайджана, а никак не наоборот. Иначе Кремль не тратил бы столько сил и ресурсов на удержание республик в повиновении. Во-вторых, понимают, что первоначальные надежды в стиле «вот поиграют черно…в независимость, убедятся, что самостоятельное плавание им не под силу, и приползут обратно», как бы это помягче, не сработали. А в-третьих, на фоне болезненных «санкционных» ударов и той цены, которую приходится платить за спровоцированную самим же Кремлем «гонку вооружений», российская верхушка явно не прочь этот самый советский колониальный грабеж возродить. Так, чтобы азербайджанские нефтедоллары шли не на развитие самого Азербайджана, а, скажем, на ракеты «Калибр», которыми бы стреляли из Каспийского моря по туркманским деревням в Сирии. Или на милых песиков корги, принадлежащих супруге господина Шувалова. А для этого нужен сущий пустяк: убедить аудиторию новых независимых государств, будто бы никакого грабежа не было, а имела место щедрая филантропия. Что и постарался сделать Вячеслав Володин — в меру способностей. Только вот, похоже, в Москве не ждали, что в этих самых новых независимых государствах вполне в состоянии «сложить два и два». Особенно если речь идет о таком примитивных и не раз провалившихся политических уловках

Нурани, политический обозреватель

Minval.az