Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) внесло ясность в вопрос строительства электрической подстанции по адресу город Баку, Хатаинский район, улица Н.Алиева, 10.

Как сообщили в министерстве, строительство электрической подстанции на площади 64 кв. м на территории жилого здания, принадлежащего ООО «Baku Lux» и расположенного по адресу Хатаинский район, улица Н.Алиева, 10 не было согласовано ни с одним органом исполнительной власти: «По данному вопросу 05 февраля 2020 года были направлены соответствующие письма руководству Исполнительной власти Хатаинского района и ООО «Baku Lux».

Отметим, в медиа распространена информация о том, что граждане, проживающие по указанному адресу, возражают на строительство электрической подстанции. Жители отметили, что строительство подстанции осуществляется незаконно и обратились в связи с этим в официальные структуры.

В МЧС сообщили, что по данному вопросу министерство направило письмо с предупреждением и в компанию, и в исполнительную власть района, передает АПА.

Minval.az