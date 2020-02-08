Всем пенсионерам, состоящим на учете в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, пенсии выплачены с надбавкой.

Об этом написал пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов в своем личном аккаунте в социальной сети, передает АПА.

Он отметил, что граждане уже могут получить свои пенсии: «Пенсии выплачены с надбавкой в соответствии с повышением в январе. Пенсии по другим городам и районам, как и каждый месяц, будут выданы согласно графику. Хочу напомнить, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 6 февраля 2020 года, с 1 января 2020 года, в соответствии с ежегодным темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы, определяемым Госкомстатом, индексирована и увеличена на 16,6 процентов страховая часть всех видов трудовых пенсий».



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