Центризбирком Азербайджана готов к внеочередным парламентским выборам в Азербайджане 9 февраля, в них примет участие рекордное число кандидатов – 1314, заявил глава ЦИК Мазахир Панахов на пресс-конференции в субботу.

«Для участия в выборах заявление подали 2431 человек, из них кандидатура 1637 человек была зарегистрирована со стороны ЦИК. В дальнейшем 321 кандидат отказались от продолжения борьбы, кандидатуры еще двоих аннулировал ЦИК. Таким образом, завтра борьбу за депутатские мандаты будут вести 1314 человек, что является рекордным числом участников, участвующих в парламентских выборах», — сказал Панахов, передает «Интерфакс».

По его словам, из них 246 кандидата выдвинуты со стороны политических партий, 11 – инициативных групп, 1,057 тыс. – являются самовыдвиженцами. Из общего числа кандидатов 79% являются мужчинами, 21% — женщинами.

Он отметил, что правом голоса обладают 5 млн 329,461 тыс. избиратель.

По его словам, для проведения выборов будут открыты 5573 избирательных участка в 125 округах.

Панахов подчеркнул, что общее число местных наблюдателей составляет 77,79 тыс. человек, международных – 883.

Глава ЦИК добавил, что для обеспечения прозрачности выборов на 1 тыс. избирательных участках будут установлены веб-камеры.

Экзит-полл внеочередных выборов будут проводить 3 организации.

Избирательные участки откроются в 8:00, закроются в 19:00. Выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших. При этом парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе. Для участия в выборах своих кандидатов выдвинули более 20 политических партий, из которых больше всех (122 кандидатов) – правящая партия «Ени Азербайджан».

Minval.az