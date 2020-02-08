Заявление азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики о военной агрессии Армении против нашей страны распространено как документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщили АПА в общине, в документе говорится:

«Мы, вынужденные переселенцы из Нагорно-карабахского региона и других оккупированных районов Азербайджанской Республики, около 30 лет страдаем от армянской агрессии.

В результате политики этнической чистки, осуществляемой против нас с 1988 года, Армения оккупировала 20% территории Азербайджана. При этом более 700 тысяч азербайджанцев были изгнаны из родных мест.

В ходе оккупации наших земель тысячи азербайджанцев были зверски убиты, пропали без вести много гражданских лиц. Геноцид, совершенный в городе Ходжалы, в ходе которого за одну ночь были зверски убиты армянскими вооруженными подразделениями 613 гражданских лиц, в том числе женщины, дети и старики стал крупнейшим массовым убийством, совершенным против азербайджанцев. Мы с сожалением констатируем, что совершившие эти преступления всё ещё не наказаны.

Мировое сообщество, включая Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею Организации Объединённых Наций (ООН), не раз подтверждало неприкосновенность признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики, уважение к её суверенитету и территориальной целостности, признание Нагорно-карабахского региона как неотъемлемой части Азербайджанской Республики и права всех азербайджанских вынужденных переселенцев на возвращение на родные земли.

Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики поддерживает мирное урегулирование конфликта при условии незамедлительного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении из Нагорно-карабахского региона и всех оккупированных территорий Азербайджана, достойного и безопасного возвращения насильно изгнанного азербайджанского населения в свои дома на этих территориях, восстановления, экономического развития этих территорий и обеспечения равноправного совместного проживания армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха.

Однако на фоне проводимой Арменией открытой оккупационной политики и политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, проявляющейся и в оскорбительном выражении «Карабах – это Армения и точка», очень сложно готовиться к миру и примирению. Кроме того, Армения отказывается признать наличие азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана, признать наши фундаментальные права и свободы, и всеми средствами пытается помешать диалогу между азербайджанской и армянской общинами Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Это составляет основу оккупационной политики Армении, захватившей азербайджанские территории, и является еще одним очевидным доказательством глубокого неуважения Армении к правам человека.

Препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома, предпринимая попытки искусственно изменить демографическую ситуацию, а также целенаправленные шаги с целью изменения экономических и социально-культурных особенностей этих территорий, Армения проводит политику, направленную на превращение оккупированных территорий в колонию.

Мы призываем мировое сообщество не закрывать глаза на продолжающуюся в течение 30 лет армянскую агрессию, на страдания изгнанных из своих земель сотен тысяч азербайджанцев, и наращивать усилия по обеспечению выполнения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе норм и принципов международного права, закрепленных в Хельсинкском Заключительном акте, в рамках признанных на международном уровне границ, на основе полного уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики».

Minval.az