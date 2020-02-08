Министерство образования внесло ясность в вопрос о проведении уроков в общеобразовательных учреждениях в связи с ожидаемым 10 февраля резким изменением погодных условий.

Как сообщил заведующий сектором связей с общественностью министерства Джасарат Валехов, в настоящее время этот вопрос не является предметом обсуждения.

«Какого — либо решения о приостановке обучения в школах 10 февраля нет. Поэтому в этот день в общеобразовательных учреждениях уроки будут проходить как обычно», — сказал Валехов, передает Trend.

Отметим, что в ночь с восьмого на девятое февраля прогнозируется резкое изменение погодных условий, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северный ветер, снегопад, в том числе мокрый, местами интенсивного характера.

ИВ города Баку обратилось к жителям и гостям столицы в связи с резким изменением погоды.

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