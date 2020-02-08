Распространение появившегося в Китае коронавируса типа 2019-nCoV можно считать «черным лебедем» (так называют труднопрогнозируемые, но способные оказать значительное влияние на ситуацию события), заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Поэтому и нужна макроэкономическая стабильность, для того чтобы экономика и уровень жизни людей были меньше уязвимы к таким неприятным, неожиданным вещам», — сказала Набиуллина (цитата по РБК).

Глава ЦБ пояснила, что распространение коронавируса в регуляторе считают «риском для базового прогноза», однако оценить его последствия пока не берутся.

«Оценить его эффект пока невозможно, потому что очень много неопределенности. Все будет зависеть от скорости [распространения вируса] и продолжительности эпидемии», — сказала Набиуллина. Она также отметила, что уже сейчас ситуация с коронавирусом отражается как на экономике отдельных стран, так и мира в целом.

«Если говорить о России, то влияние на нашу экономику в текущий момент, мы оцениваем как незначительное», — добавила глава ЦБ.

При этом она указала, что ухудшение ситуации с коронавирусом может привести к росту волатильности на финансовых и товарных рынках, ускорению оттока капитала и усилению давления на валюты стран с формирующимися рынками, а также снижению внешнего спроса на экспортируемые из России товары.

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