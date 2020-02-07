Трое контрактников-военнослужащих погибли под лавиной снега в Сюникской области, сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

28-летний Карапет Назарян, 25-летний Тигран Арзуманян и 24-летний Нвер Шахбазян были найдены мертвыми.

Военнослужащие находились на одном из военных постов Сюника, когда на них обрушилась лавина снега. С ними был и четвертый контрактник — 21-летний Гамлет Мирзоян, который спасся, на данный момент его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента.

Minval.az