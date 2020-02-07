Азербайджанский паспорт, согласно рейтингу Henley Passport Index 2020, занял 76-е место вместе с паспортом Филиппин. Его обладатели могут не думать о визе заранее при поездке в 67 стран мира: виза им либо вовсе не понадобится, либо ее можно будет быстро оформить прямо на границе.

Первое место в списке занимает Япония (чей паспорт открывает безвизовый доступ в 191 страну мира), второе — Сингапур (190 стран). Вместе с Германией на третьем месте оказалась Южная Корея (189 стран).

Рейтинг Henley Passport Index составляется с 2006 года международной консалтинговой компанией Henley & Partners, специализирующейся на разработке программ предоставления гражданства и вида на жительство. Рейтинг оценивает «силу» национальных паспортов по количеству стран, которые обладатели паспорта могут посетить либо совсем без виз, либо оформив визу на границе.

Minval.az