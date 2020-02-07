Начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов прокомментировал распространившуюся в некоторых СМИ информацию в связи с вызовом некоторых участвующих в парламентских выборах кандидатов в органы полиции.

Как сообщает АПА, Э.Захидов сказал, что эти утверждения не имеют оснований, и это дезинформация. Полиция не вмешивается в ход предвыборного агитационного процесса, и законом запрещается вмешательство полиции в политическую деятельность.

Но защита общественного порядка, обеспечение общественной безопасности является основной задачей полиции. Еще одна задача — осуществлять охрану порядка во время массовых мероприятий. Поэтому полиция принимает меры по предотвращению нарушений общественного порядка в процессе предвыборной агитации, и по этим случаям проводится расследование.

Только в связи с вышеизложенным, лицо, совершившее правонарушение, как воспрепятствование встрече кандидата с избирателями, умышленное уничтожение агитационно-печатных материалов, вызывается в полицию, с ним проводятся профилактические беседы или вопрос оформляется в соответствии с законодательством, составляется протокол или по результатам расследований принимаются другие решения.

Если информация, относящаяся к компетенции полиции в связи с нарушениями закона, поступила от кандидата в депутаты, то и в этом случае проводится расследование, принимаются необходимые меры и информируется инициатор.

Minval.az