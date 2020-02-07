Кандидат в депутаты от второго Сураханского избирательного округа №31, председатель партии «Движение национального возрождения» Фарадж Гулиев прокомментировал решение Центризбиркома (ЦИК), согласно которому ему было сделано предупреждение.

Как сообщает Report, на официальной странице партии в Facebook Ф.Гулиев поделился видеообращением по этому поводу.

Он рассказал о проведении в ЦИК обсуждений на основе жалобы его соперника Мехмана Гусейнова.

Ф.Гулиев считает, что ЦИК должен был вынести решение не в его отношении, а в отношении М.Гусейнова.

Minval.az