Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) отправило два вертолета на территорию пожара в Губе.

Как сообщила АПА руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева, сегодня в селе Гархун Губинского района в 60-ти км от районного центра на территории со сложным рельефом и с труднопроходимыми дорогами горят скирды сена.

В связи с тем, что существует возможность, что огонь может перекинуться на близлежащие дома, силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска МЧС, Соответствующих сил Северного регионального центра и два вертолета Авиационного отряда Министерства привлечены на территорию пожара. Дополнительная информация будет предоставлена.

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