Государственное морское агентство распространило предупреждение в связи с плохими погодными условиями

Как сообщил руководитель пресс-службы Государственного морского агентства Турал Мусеибов, в Национальный центр Агентства поступило предупреждение из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии МЭПР в связи с гидрометеорологическим явлением.

В предупреждении отмечается, что с 8 февраля до полудня 10 февраля в морской акватории ожидается усиление северо-западного ветра — с 20-25 до 30-35 метров в секунду, передает АПА.

Сильный ветер усилится 9 февраля до 38-40 метров в секунду, высота волн достигнет 3-5, 7-9 метров.

Сегодня, с момента поступления в Национальный центр Государственного морского агентства информации о погоде, судовладельцы, капитаны портов, инспекторы портового контроля были проинструктированы о проведении необходимых мероприятий, даны соответствующие указания стоящим судам.

Сегодня также проинформированы о погодных условиях структуры, связанные с нефтегазовыми платформами в море.

Национальный центр осуществляет обмен информацией с Центром управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям, Военно-морскими силами Министерства обороны, дежурными службами береговой охраны Государственной пограничной службы, соответствующими структурами Каспийского морского пароходства, ГНФАР и BP.

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