6 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.

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Приветствуя гостей, президент Ильхам Алиев сказал:

-Очень рад видеть вас. Еще раз добро пожаловать. Я помню нашу последнюю встречу в минувшем году. У нас была хорошая возможность для обсуждения вопросов, связанных с сотрудничеством. Я также хочу отметить и очень рад тому, что проведение в Баку встреч между военными командующими НАТО и России стало уже традицией. Мы очень признательны НАТО и России за избрание Азербайджана местом встречи. Думаю, что это очень правильный выбор. Мы также считаем это проявлением доверия и уважения к нам. Потому что могла бы быть избрана любая другая страна. Но выбор Баку означает, что у нас действительно тесное партнерство. Уверен, что ваша предстоящая сегодня встреча с коллегой будет плодотворной, послужит миру и стабильности на планете и в нашем регионе. На самом деле мы тоже нуждаемся именно в этом, потому что главное, что беспокоит нашу страну, — это отсутствие региональной стабильности. У нас нет внутренних источников потенциальных рисков. Поэтому возможные потенциальные риски могут возникнуть за пределами наших границ. Конечно, уверен, что эти регулярные встречи, обсуждение очень важных вопросов будут способствовать стабильности в регионе и во всем мире.

Что касается наших двусторонних связей, то хотел бы сказать, что мы очень довольны уровнем сотрудничества. Я неоднократно бывал в штаб-квартире НАТО, встречался с разными генеральными секретарями. Моя последняя встреча с генеральным секретарем Столтенбергом была очень плодотворной и успешной. Я также имел возможность выступить в Североатлантическом совете. После этого послы, которым было предоставлено слово, все выступавшие очень позитивно говорили об Азербайджане, нашей политике, независимой политике, осуществляемых реформах и партнерстве. Потому что, как вам известно, Азербайджан с самого начала участвовал в миротворческих операциях в Афганистане. Наши военнослужащие находятся там, можно сказать, уже 20 лет, и мы увеличили их число. Мы обеспечиваем очень важную транспортную и логистическую поддержку, возможность использования нашего воздушного пространства, а также нашей транспортной сети, в частности, открытой недавно железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся важным средством перевозки грузов.

Хочу также проинформировать вас о том, что мы уже приступили к транзитной перевозке гражданских грузов из Афганистана. Тем самым мы помогаем этой стране найти пути на европейские рынки. Мы уже соединили нашу железную дорогу с проходящей через Афганистан железной дорогой Ляпис Лазули. Мы также оказываем Афганистану техническую и финансовую поддержку. В Афганистане уже начал функционировать центр общественных услуг ASAN, являющийся одним из наших важных достижений. Это – очень эффективная, современная система, в одном месте сосредоточено, можно сказать, 300 общественных услуг. Находясь здесь, Президент Афганистана ознакомился с данной системой, просил нас помочь создать ее там, и мы сделали это.

Мы будем продолжать гражданскую поддержку, партнерство с НАТО. Мой помощник Хикмет недавно посетил штаб-квартиру НАТО. Он сообщил мне, что визит был очень успешным. Все послы, с которыми он встречался, говорили добрые слова о нашей стране, считая Азербайджан надежным партнером, а также высказались о нашем вкладе в миротворческие операции в Афганистане и дальнейшем партнерстве.

Таким образом, мне хотелось проинформировать вас об этом и сказать «Добро пожаловать!». Желаю, чтобы ваша сегодняшняя встреча прошла успешно.

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс сказал:

-Большое спасибо, господин президент. Поддерживаю Вас и Вашу страну в желании занимать ведущую позицию в вопросах мира и безопасности. Мы высоко оцениваем продолжение вашего вклада в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане, наблюдаемую нами службу ваших военных там. Только что я имел возможность встретиться с вашим начальником генерального штаба. А недавно обсудил с полевым командиром в Афганистане службу солдат в международном аэропорту Хамид Карзай. Они мужественно продолжают нести службу. Должен отметить, что во время консультаций, связанных с привлечением НАТО в Афганистан, всегда будет учитываться вопрос охраны всех ваших военнослужащих. Мы благодарны вашему народу и вашей армии за все, что они делают. Это оказывает большое влияние на наши усилия в предотвращении проникновения в Афганистан террористических группировок извне. Считаю, что миссия продолжает осуществлять плодотворную деятельность, и Ваши военнослужащие являются большой составной частью данной миссии.

Minval.az