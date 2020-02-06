Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг выразил соболезнования президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

«Уважаемый господин президент,

Дорогой брат,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате произошедшего в Ване схода снежной лавины.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмэт элясин!», — говорится в соболезновании главы государства.

Minval.az