Президент России Владимир Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС и провёл ряд перестановок в силовых ведомствах. Об этом говорится в указе, опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации.

Освобождены от должности глава УМВД по Амурской области, генерал-майор полиции Николай Аксёнов, глава МВД по Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников, глава УМВД по Приморскому краю, генерал-майор полиции Николай Афанасьев, начальник ГУ МЧС по Чеченской Республике, генерал-лейтенант внутренней службы Руслан Яхьяев.

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