Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг проинформировал турецкого коллегу Мовлуда Чавушоглу о встрече с главой МИД Армении в Женеве по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Встреча состоялась в Баку на «полях» внеочередного заседания глав МИД Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В ходе встречи Мамедъяров обсудил с Чавушоглу текущую ситуацию вокруг процесса урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в частности, встречу в Женеве глав МИД Азербайджана и Армении», — отмечает МИД.

Министры также подчеркнули важность региональных проектов, инициированных Азербайджаном и Турцией.

«Главы МИД обменялись мнениями по повестке дня ССТГ, по другим региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес», — указывает внешнеполитическое ведомство.

Minval.az