Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование в связи со сходом снежной лавины в городе Ван и крушением пассажирского самолета в Стамбуле.

Cоболезнование опубликовано на официальной странице министерства в Twitter.

«Выражаем глубокие соболезнования близким погибших в результате схода лавины в городе Ван и крушения пассажирского самолета в городе Стамбул братской Турции, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Твоя скорбь — это наша скорбь, братская Турция!», — говорится в соболезновании.

Qardaş Türkiyənin #Van şəhərində baş vermiş qar uçqunları və #İstanbul şəhərində sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanların yaxınlarına hüznlə başsağlığı bildirir, yaralılara isə Allahdan şəfa diləyirik.

Kədərin kədərimizdir, #KardeşTürkiye!@TC_Disisleri — MFA Azerbaijan🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 6, 2020

Minval.az