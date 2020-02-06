7 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть юго-западный ветер, который сменится на северо-западный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем 14-18 градуса тепла, в Баку ночью 6-8, днем 16-18 градуса тепла.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается,однако вечером в северных и западных районах возможны дожди, в горных районах снег. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az