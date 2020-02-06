Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглуне исключил, что президенты Турции и РФ Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести встречу с целью деэскалации в сирийском Идлибе.

«Мы постоянно находимся на связи с Россией. Недавно был разговор между нашими президентами, в ходе которого было принято решение работать по Идлибу и дальше. Мы ждем из России делегацию. Потом, если будет необходимость, наши президенты встретятся лично. Наша цель — остановить атаки сирийского режима», — сказал Чавушоглу в ходе визита в Баку. Трансляцию вел телеканал NTV.

По словам турецкого министра, проблемы у Турции не с Россией, а с сирийскими правительственными войсками.

«Зачем нам столкновения с Россией? Кто устраивает нападения? Режим. Кто преследует наши наблюдательные пункты? Режим. У нас терпение не безграничное, и мы отвечаем и будем отвечать в разы больше, если атаки не прекратятся. Нужно их остановить, и задача эта не только Турции, молчание мирового сообщества здесь неприемлемо», — сказал турецкий дипломат.

Чавушоглу добавил, что о решимости остановить атаки сирийских войск Анкара постоянно говорит российской стороне на всех уровнях.

«Если мы решим этот вопрос, то, я думаю мы решим его вместе с Россией», — сказал турецкий министр.

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